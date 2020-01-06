В Барнауле прошел турнир по FIFA-20

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:07:30+03:00

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В Барнауле 6 января завершился турнир по «FIFA 20». Отборочный этап стартовал еще в декабре. В мероприятии приняли участие футболисты РПЛ, воспитанники алтайского футбола Александр Соболев (нападающий футбольного клуба «Крылья Советов») и Юрий Дюпин (вратарь футбольного клуба «Рубин»).

Как сообщает «Алтайский спорт», они провели фото и автограф-сессию, а также сыграли с победителем турнира! Кроме алтайских звёзд РПЛ киберфутбольный турнир посетили действующие и экс-футболисты барнаульского «Динамо»: Владимир Завьялов, Владислав Хмелевский Константин Гарбуз, Александр Яркин, Антон Киселёв и другие.

Победителей ждут денежные призы и подарки от телеканала «Матч ТВ»! Призовой фонд составил 10 тыс. рублей.

В мероприятии примут участие воспитанники алтайского футбола

ИСТОЧНИК KP.RU