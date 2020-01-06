40 человек из Бийска застряли на трассе в сломанном автобусе

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:29:24+03:00

У транспорта вышла из строя топливная система

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Кузбасские спасатели и полицейские помогли 40 туристам, застрявшим на трассе. У автобуса вышла из строя топливная система.

Это произошло 5 января в районе 200 километра автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк. В диспетчерскую службу поступил сигнал, что на трассе сломался междугородний автобус, и его водителю и пассажирам требуется помощь.

- На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские выяснили, что у транспортного средства, следовавшего из города Бийск Алтайского края в кузбасский поселок Шерегеш, в пути оказалась неисправна топливная система, - сообщают кузбасские полицейские.

Пассажиров отправили попутным транспортом в пункт назначения. После этого инспекторы помогли водителю отремонтировать и завести автобус. Мужчина поблагодарил полицейских и сотрудников МЧС, после чего продолжил путь.

ИСТОЧНИК KP.RU