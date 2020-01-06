2020-01-06T06:49:05+03:00
Общество

Мужчина спалил «Лэнд Крузер» соседа из-за ссоры

Ущерб составил около миллиона рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском селе местный житель поджог «Лэнд Крузер» соседа из-за ссоры. Как сообщает региональное управление МВД, 52-летний мужчина в селе Верх-Суетка мужчина проник во двор соседа и поджог автомобиль 2003 года выпуска.

Как правило, потушить пылающий автомобиль практически невозможно, но огонь заметили и начали тушить. В результате оказались повреждены моторный отсек и передняя часть кузова. Подозрение пало на соседа, с которым произошел конфликт.

Сначала он свою вину отрицал, но потом все равно признался.Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), - сообщает ведомство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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