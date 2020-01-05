Алейские полицейские поймали юного винолюба-грабителя

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:29:02+03:00

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В Алтайском крае сотрудники полиции поймали юного любителя вина. В Дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Алейский» позвонил управляющий одного из магазинов города. Женщина рассказала, что из магазина недавно украли несколько бутылок вина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранители быстро вычислили преступника. «Виновником торжества» оказался 19-летний житель Алейска. Молодой человек уже признался во всем содеянном и дал показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Наказание за эту статью предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU