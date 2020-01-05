2020-01-05T11:29:05+03:00
Происшествия

В Барнауле столкнулись автобус и легковой автомобиль

На данный момент о пострадавших не сообщается
БОРЗОВ Денис
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Авария. Фото: Дмитрий ЧернояровАвария. Фото: Дмитрий Чернояров
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 5 января, примерно в 14.20. Автомобиль и автобус маршрута № 35 столкнулись на пересечении ул. Малахова и Германа Титова.

Как сообщили очевидцы в паблике «Barnaul 22», легковушка двигалась на запрещающий сигнал светофора.

- Легковушка пролетела на красный, пострадал автобус, - рассказали свидетели аварии.

Фото: Дмитрий Чернояров

Фото: Дмитрий Чернояров

О пострадавших в ДТП на данный момент не известно. Скорее всего, тяжелых травм никто не получил. Однако официальной информации на данный момент нет. В автобусе находились пассажиры, которые сидели на местах или держались за поручни. Госпитализация никому не понадобилась.

- Не успел проскочить. Я там мотоциклистов чуть не задавил, которые стартанули с крайней правой, не заметив меня из-за автобуса, - рассказал один из очевидцев аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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