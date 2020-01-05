«АлтайБаскет» проведет первую игру в году в Новосибирске

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:25:00+03:00

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Алтайские баскетболисты начинают 2020 год традиционной товарищеской игрой с клубом из соседнего региона. В рамках подготовки к очередным матчам мужской баскетбольной Суперлиги-2 «АлтайБаскет» отправился в Новосибирск, где в понедельник, 6 января, на арене в СК «Север» сыграет товарищеский матч с одноименным клубом.

Как сообщили в министерстве спорта Алтайского края, планируется проведение прямой трансляции встречи в официальном аккаунте «АлтайБаскета» в Инстаграме. (@altaibasket__official) в 17:30 по барнаульскому времени.

К слову, следующие матчи в Суперлиге-2 барнаульский баскетбольный клуб проведет 13 и 14 января. «АлтайБаскет» сыграет дома против «Чебоксарских Ястребов». Ожидается, что клуб одержит две победы и поднимется на первую строчку в турнирной таблице.

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ИСТОЧНИК KP.RU