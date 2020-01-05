На неделе жители Алтайского края увидят самое глубокое лунное затмение года

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:10:04+03:00

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На неделе жители Алтайского края смогут наблюдать первое лунное затмение 2020 года. Луна войдет в конус тени от Земли в ночь на 11 января.

Также отмечается, что это будет самое глубокое полутеневое лунное затмение этого года. Это космическое явление предполагает, что Луна не украшается «кровавым оттенком», но ее яркость уменьшается. Также, если спутник Земли пройдет вблизи конуса полной тени, то можно увидеть незначительное потемнение одного края лунного диска.

В субботу, 11 января, случится самое значительное полутеневое лунное затмение года, потому что Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Во время этого явления южный край Луны заметно потемнеет, сообщается в столичном планетарии.

Момент наибольшей фазы полутеневого лунного затмения (0,92) наступит 11 января в 2.10 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU