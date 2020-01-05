Алтайский атлет Сергей Шубенков спас снеговика от «теракта» в лесу
Известный барнаульский легкоатлет, который стал спортсменом года-2019, Сергей Шубенков снялся в смешном видеоролике. В нем спортсмен преобразился в Деда Мороза и спас от динамита снеговика. Атлет разместил забавную запись в своем профиле в Инстаграме.
Сам сюжет заключается в том, что злобный заяц взял в «заложники» снеговика. Сергей Шубенков, облачившись в костюм Деда Мороза, прошел все невероятные трудности, оббежал поваленные елки, добрался до «заложника»и спас его жизнь.
- Ещё не иссякло новогоднее настроение? Так почему б не пробежаться? — подписал под новогодним видео алтайский атлет.
Забавный новогодний пост спортсмена собрал положительный фидбэк от аудитории Шубенкова.
- Забавный сюжет, мотивирующий! Особенно выразительно просмотрелся взгляд Дедушки перед забегом, - делятся эмоциями фанаты.
ИСТОЧНИК KP.RU