2020-01-05T09:31:34+03:00
Общество

Алтайский атлет Сергей Шубенков спас снеговика от «теракта» в лесу

БОРЗОВ Денис
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Известный барнаульский легкоатлет, который стал спортсменом года-2019, Сергей Шубенков снялся в смешном видеоролике. В нем спортсмен преобразился в Деда Мороза и спас от динамита снеговика. Атлет разместил забавную запись в своем профиле в Инстаграме.

Сам сюжет заключается в том, что злобный заяц взял в «заложники» снеговика. Сергей Шубенков, облачившись в костюм Деда Мороза, прошел все невероятные трудности, оббежал поваленные елки, добрался до «заложника»и спас его жизнь.

- Ещё не иссякло новогоднее настроение? Так почему б не пробежаться? — подписал под новогодним видео алтайский атлет.

Забавный новогодний пост спортсмена собрал положительный фидбэк от аудитории Шубенкова.

- Забавный сюжет, мотивирующий! Особенно выразительно просмотрелся взгляд Дедушки перед забегом, - делятся эмоциями фанаты.

sergey.shubenkovsergey.shubenkov
Шубенков
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ИСТОЧНИК KP.RU

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