Известные футболисты Алтайского края встретятся с фанатами на турнире

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:38:51+03:00

В Барнауле пройдет финал турнира по киберфутболу

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В Барнауле пройдет турнир по Fifa 2020 в «Центре киберспорта». 6 января в 14:00 состоится финал, в котором сразятся самые сильные игроки состязания. Их ждут классные призы и матч с игроком Российской Премьер-Лиги. Но пообщаться и сфотографироваться со звездами алтайского футбола может любой желающий.

В турнире примут участие футболисты Российской Премьер-Лиги Александр Соболев (Крылья Советов) и Юрий Дюпин (Рубин). Они проведут фото и автограф-сессию. Ведущий мероприятия - комментатор Матч ТВ, барнаулец, Михаил Меламед.

Кроме алтайских звёзд РПЛ киберфутбольный турнир посетят действующие и экс-футболисты барнаульского «Динамо»: Владимир Завьялов, Владислав Хмелевский Константин Гарбуз, Александр Яркин, Антон Киселёв и другие.

Турнир начнётся 5 января, а финальные игры и программа с алтайскими футболистами РПЛ пройдет 6 января.

Мероприятие организовано Центром киберспорта и проектом Melamedia, который основал наш земляк, комментатор «Матч-ТВ» Михаил Меламед. Победителей ждут денежные призы и подарки от спортивного телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU