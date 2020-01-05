В Алтайском селе неутепленная теплотрасса возмутила гостей региона

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:15:40+03:00

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Женщина приехала в Алтайский край из другого региона, чтобы проведать знакомых в Шипуново. Она увидела во дворе дома неутепленную теплотрассу и поспешила поделиться своим негодованием в сети.

- Это сколько нужно угля, чтобы натопить улицу в 40 градусов? Томенко, посмотри, как люди расходуют государственный бюджет! Я думаю, в Шипуново вам стоит прийти, — сетует женщина в видео.

Видео разместили в соцсетях в сообществе «Инцидент Барнаул». На записи явно видно, как по улице проходят две трубы центрального отопления. Поблизости от них снег давно растаял, впрочем, проталины только растут, а вода разливается в разные стороны от теплого участка.

Другие участники паблика согласились с негодованием гостьи Алтайского края. Они отметили, что не только в Шипуново есть такая проблема, но и во многих других селах и даже в краевой столице.

-Что толку приборы учёта на домах ставить, все равно потери на жильцов падают, - У нас в Знаменке тоже самое,

- Так отапливают улицу не только там, в Барнауле много мест, где трубопровод так выглядит.

К слову, всего в нескольких километрах от центра Алтайского края проходят такие же трубы, которые отапливают лес — они находятся в лесополосе на улице 6-нагорная.

"Голая" теплотрасса в селе Шипуново (Инцидент Барнаул).

ИСТОЧНИК KP.RU