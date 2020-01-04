За три года жительницы Барнаула смогли «отмыть» больше 2 млрд рублей

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде краевой столицы завершилось рассмотрение уголовного дела, касающееся трех местных жительниц. За три года они «отмыли» больше 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

С февраля 2014 по апрель 2017 года женщины привлекали безналичные средства на расчетные счета подконтрольных организаций от клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег либо проведении транзитных операций. Всего за этот период они «отмыли» больше 2 миллиардов рублей, систематически извлекая из нее крупный доход.

В итоге суд приговорил организатора этой группировки к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком. А также назначил штраф - 250 тысяч рублей. Соучастницы получили по 3 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей условно, с испытательным сроком 3 года. К тому же, по решению суда были конфискованы деньги на расчетных счетах подставных организаций. Эта сумма превышает 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU