В Барнауле проходит традиционный фестиваль бардовской песни
В библиотеке имени Шишкова 4 января в 12 часов начался IV фестиваль бардовской песни «По старинной по привычке». Его участниками стали исполнители в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.
Открытый фестиваль организовал клуб авторской песни «Лесовичок» Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». В библиотеке имени Шишкова в этом году они собрали ценителей бардовской музыки уже в четвертый раз.
В этот раз свои заявки на участие подали вокалисты из клубов Рубцовска, Заринска и Барнаула. Ограничение по возрасту для желающих от 6 до 18 лет. Исполнители споют песни Владимира Высоцкого, Владимира Ланцберга, Булата Окуджавы и современных авторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU