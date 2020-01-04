В Барнауле проходит традиционный фестиваль бардовской песни

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:33:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В библиотеке имени Шишкова 4 января в 12 часов начался IV фестиваль бардовской песни «По старинной по привычке». Его участниками стали исполнители в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Открытый фестиваль организовал клуб авторской песни «Лесовичок» Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». В библиотеке имени Шишкова в этом году они собрали ценителей бардовской музыки уже в четвертый раз.

В этот раз свои заявки на участие подали вокалисты из клубов Рубцовска, Заринска и Барнаула. Ограничение по возрасту для желающих от 6 до 18 лет. Исполнители споют песни Владимира Высоцкого, Владимира Ланцберга, Булата Окуджавы и современных авторов.

Читайте также: Жители Барнаула могут обменяться новогодними подарками

ИСТОЧНИК KP.RU