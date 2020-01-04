В Барнауле пьяный мужчина пырнул ножом посетителя магазина

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:47:59+03:00

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В барнаульском магазине, который находится в Центральном районе, пьяный мужчина пырнул ножом жителя краевой столицы. По ориентировке подозреваемого быстро нашли и задержали. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

Нетрезвый мужчина устроил в Барнауле поножовщину 3 января. Он неадекватно вел себя и с ножом бросался на посетителей магазина. Одного из них ранил в живот. В итоге очевидцы вызвали наряд полиции.

- На место происшествия выехал наряд полиции, который обнаружил в торговом зале местного жителя с проникающим ранением в брюшную полость. В результате просмотра видеозаписей с камер наблюдения и опроса свидетелей было установлено, что между посетителями магазина произошла ссора, в ходе которой один из участников конфликта схватился за нож, - поясняют ведомства.

После этого на подозреваемого была составлена ориентировка, ее передали нарядам полиции Центрального района. В итоге росгвардейцы вскоре задержали виновника. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU