На пассажирские автобусы в Барнауле упала крыша автобазы

4 Янв. 2020 2020-01-04T06:43:30+03:00

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На автобазе компании «Альянс» в Барнауле произошло ЧП. Там на припаркованные автобусы обрушилась железобетонная кровля. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает «ГТРК Алтай».

После случившегося сотрудникам «Альянса» пришлось самостоятельно разбирать завалы. На предприятии считают, что скорее всего обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. К тому же, это постройка достаточно старая – ей 57 лет.

Кстати, все четыре автобуса, которые пострадали, находились на ремонте. В итоге два из них восстановить уже не получится, еще двум понадобится долгосрочный капитальный ремонт.

В «Альянсе» уверяют, что случившееся не помешает перевозкам. Это предприятие отправляет рейсы из Барнаула в Угловский и Благовещенский районы, а также в Республику Алтай.

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ИСТОЧНИК KP.RU