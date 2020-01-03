2020-01-03T12:33:27+03:00
Общество

Жители Барнаула могут обменяться новогодними подарками

Акция продлится до 13 января
Юлия ЕВГРАФОВА
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Новый годНовый годФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульцам напоминают, что они могут поучаствовать в акции от Алтайского государственного краеведческого музея и сделать подарок незнакомцу. Взамен нужно взять сюрприз себе, сообщает администрация города.

Каждый желающий может подготовить подарок и новогоднюю открытку. Презенты принимают и отдают по адресу улицы Ползунова, 46. Акция продлить еще 10 дней, до 13 января.

Организаторы добавляют, что в качестве подарка не принимаются предметы возрастной категории 18+, быстро портящиеся продукты, животные, растения и хрупкие предметы. Также все презенты принимают без упаковки.

Напомним, эта акция в Алтайском государственном краеведческом музее началась еще в конце декабря. Тогда же одна из жительниц Барнаула пожаловалась в социальных сетях на подарок, который достался ее ребенку. Они вытянули разукрашенную бутылку водки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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