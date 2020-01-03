В Алтайском крае насмерть сбили молодого парня

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:56:02+03:00

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В Камне-на-Оби насмерть сбили пешехода. Это произошло рано утром 2 января, пишут «Каменские известия».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гагарина, 100 примерно в 6-50 часов. Житель Камня-на-Оби 1996 года рождения сбил пешехода. Отмечается, что парень ехал со стороны Каменской, а пешеход (2000 года рождения) передвигался во встречном направлении по проезжей части.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Молодой водитель остался на месте трагедии и дождался приезда «скорой помощи» и полиции.

К слову, вчера, 2 января, из-за оттепели и сильного ветра выросло количество аварий на алтайских трассах. В том числе жителей региона предупреждали о множественных ДТП на трассе Барнаул-Бийск.

Напомним, буквально перед 31 декабря в Алтайском крае из-за непогоды перекрывали несколько трасс. Сейчас все ограничения сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU