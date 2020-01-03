Елку на площади Сахарова уберут меньше, чем через две недели

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:23:12+03:00

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Главную елку краевой столицы начнут демонтировать через 11 дней. Об этом рассказали в администрации города «Алтайской правде».

Так елку на площади Сахарова начнут убирать только 14 января. На все работы специалистам отвели три дня. Сразу после демонтажа этот участок улицы будет открыт для движения транспорта. А вот гирлянды, новогодние баннеры и светящиеся фигуры в этом году простоят достаточно долго. Все это уберут только 31 января.

Кстати, главную елку краевой столицы открыли 28 декабря в 18 часов программой «Новый год побеждает!» В этот же день и время программы прошли в четырёх районах города – Октябрьском, Ленинском, Индустриальном и Центральном. Также уже 28 декабря барнаульцев порадовали праздничным фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU