2020-01-03T07:23:12+03:00
Общество

Елку на площади Сахарова уберут меньше, чем через две недели

Остальные украшения будут украшать город до конца января
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Елка на площади СахароваЕлка на площади СахароваФото: Юлия ЕВГРАФОВА
Изменить размер текста:

Главную елку краевой столицы начнут демонтировать через 11 дней. Об этом рассказали в администрации города «Алтайской правде».

Так елку на площади Сахарова начнут убирать только 14 января. На все работы специалистам отвели три дня. Сразу после демонтажа этот участок улицы будет открыт для движения транспорта. А вот гирлянды, новогодние баннеры и светящиеся фигуры в этом году простоят достаточно долго. Все это уберут только 31 января.

Кстати, главную елку краевой столицы открыли 28 декабря в 18 часов программой «Новый год побеждает!» В этот же день и время программы прошли в четырёх районах города – Октябрьском, Ленинском, Индустриальном и Центральном. Также уже 28 декабря барнаульцев порадовали праздничным фейерверком.

Читайте также: Нумеролог о 2020 годе: "Одни найдут в себе силы построить хайвэй в тундре, а другим лучше затаиться"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Барнаула могут обменяться новогодними подарками
Из-за нечищеных дорог рубцовчанам пришлось создать петицию
В Алтайском крае насмерть сбили молодого парня
Елку на площади Сахарова уберут меньше, чем через две недели
В МЧС рассказали о погоде на неделю и возможных ЧС на Алтае
Полицейские будут работать в усиленном режиме до конца праздников
В Алтайском крае увеличили пособие детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов
Очевидцы: по трассе Барнаул-Бийск множество аварий
В Барнауле произошла "массовая" драка у торгового центра
Барнаульцев зовут в парк на праздник
Полицейские задержали гаражного вора
Барнаульский коллекционер попал на мошенников
В музее Василия Шукшина в Сростках поменялся директор
Депутат АКЗС Андрей Волков подал апелляционную жалобу
Балкон загорелся в Барнауле из-за фейерверка
Инспекторы МЧС провели рейд по частному сектору Бийска
250 бригад скорой помощи работают в Алтайском крае в новогодние выходные
Барнаульский зоопарк приглашает на новогодний обед для животных