Полицейские будут работать в усиленном режиме до конца праздников

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:34:31+03:00

Они патрулируют улицы и охраняют жителей на массовых мероприятиях

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Личный состав УМВД России по городу Барнаулу будет работать в усиленном режиме до 10 января. Ежедневно полицейские проводят патрулирование улиц и общественных мест, а также обходят жилой сектор.

Работа проводится в круглосуточном режиме. Кроме того, во взаимодействии с администрацией и муниципалитетами сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан на массовых мероприятиях. Жителей Барнаула просят соблюдать правила личной безопасности.

Всего по краю на охране правопорядка задействованы полторы тысячи полицейских. Особое внимание полицейские будут уделять охране мест проведения массовых гуляний и детских праздников. В круглосуточном режиме будут работать кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой служб.

Обо всех чрезвычайных и нештатных ситуациях жителей просят незамедлительно сообщать по телефонам «02» («112» - с мобильного) либо звонить на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю – «128». Звонки также круглосуточно принимаются в УФСБ России по Алтайскому краю по телефону доверия 63-81-55.

ИСТОЧНИК KP.RU