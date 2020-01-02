2020-01-02T13:28:01+03:00
Общество

В Алтайском крае увеличили пособие детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов

С 1 января 2020 года проведена индексация на 3%
Иван ОЛЕКСЮК
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С 1 января 2020 года проведена индексация на три процента ежемесячного детского пособия отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Речь идет о погибших при исполнении обязанностей и умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы.

С 1 января 2020 года размер ежемесячного пособия указанных категорий лиц составит 2 845,54 рубля или 3092,98 рубля (размер зависит от районного коэффициента 15% или 25%), сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Выплата ежемесячного пособия осуществляется ребенку до достижения 18 лет, а обучающемуся по очной форме обучения в образовательном учреждении – до окончания обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста, при этом выплата пособия на ребенка до 18 лет осуществляется его законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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