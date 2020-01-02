Очевидцы: по трассе Барнаул-Бийск множество аварий

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:47:36+03:00

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В социальных сетях автомобилистов предупреждают об опасности на дорогах из-за гололедицы. По краю наблюдается оттепель и усиление ветра.

- По трассе Барнаул-Бийск множество аварий, возможно, некоторые с летальным исходом. Перед селом Полковниково в сторону Бийска авария, мужчина сидит в машине без движения, возможно, насмерть, на дороге метёт. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя! – пишут очевидцы в сообществе Барнаул 22.

Ранее на дорогах вводились ограничения для движения. В настоящее время они сняты.

- Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз! Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон экстренных служб «112». Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких! – предупреждает региональное МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU