Барнаульцев зовут в парк на праздник

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:09:31+03:00

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Уже надоело смотреть стандартные фильмы и шоу с шутками «за триста»? Есть вариант повеселее – в барнаульском парке «Центральный» состоится семейный праздник с конкурсами и подарками. Согласитесь это лучше, чем дома киснуть.

Он пройдет в четверг, 2 января. Семейная игровая название носит трогательное название «Ах, снег, снежок!». Устроители празднества обещают веселье под музыку со всеми вытекающими.

- Также праздник в парке запланирован на 4 января. Это будет игровая программа «Снежная лавина», в рамках которой пройдет шуточный турнир «Сибирский валенок». В праздник Рождества Христова, 7 января, в парке состоится веселая эстафета «Забег рождественских гусей». В забеге смогут принять участие и дети, и взрослые. Победителей и призеров ждут подарки, - сообщается на официальном сайте мэрии.

До конца праздников в парке будет работать каток с 10 до 21 часа, без выходных. В период зимних каникул в парке пройдет акция «Твой конек». Посетителю, который возьмет коньки на прокат и найдет там еще один билет, подарят второй час катания бесплатно. Дополнительная информация по телефону (3852)63-45-75.

ИСТОЧНИК KP.RU