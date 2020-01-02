Полицейские задержали гаражного вора

2 Янв. 2020 2020-01-02T06:44:30+03:00

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Полицейские задержали гаражного воришку в селе Шипуново, стащившего два перфоратора, электродрель, три шлифовальных машины, сварочный аппарат и электрическую пилу. Сумма ущерба составила 15000 рублей.

По словам потерпевшего, грабители пробрались через окно в гараж, откуда и похитили все инструменты. Вычислить сельского вора оказалось не сложно, и скоро полицейские уже стучали в его дверь.

- Им оказался мужчина 1995 года рождения, проживающий в селе Шипуново. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что успел продать все похищенные инструменты, - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU