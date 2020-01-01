В музее Василия Шукшина в Сростках поменялся директор

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:33:07+03:00

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Директор Всероссийского музея-заповедника Василия Шукшина в селе Сростки Лидия Чуднова покинула свой пост. 30 декабря она отработала последний день.

Лидия Александровна поступила на работу в музей Василия Шукшина в 1994 году.

- Свою профессиональную деятельность она начинала методистом Сростинской детской библиотеки, затем работала заведующим отделом методической и библиографической работы Бийской районной централизованной библиотечной системы, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Музеем Лидия Чуднова руководила 25 лет. За эти годы она сформировала профессиональный коллектив, учреждение начало заметно развиваться, вырос уровень организуемых акций и мероприятий, направленных на популяризацию и увековечение творческого наследия Василия Шукшина.

Решение уйти с работы связано с переездом Лидии Александровны в Барнаул. При этом она продолжит сотрудничество с музеем.

- Проработав более 25 лет в музее, я приняла решение закончить трудовую деятельность на посту руководителя по семейным обстоятельствам. Однако, музей - это образ жизни. Поэтому моя работа в музее на этом не заканчивается. Буду консультировать, поддерживать нового руководителя, заниматься научной деятельностью, участвовать в музейных проектах, - отметила Лидия Чуднова.

Исполнением обязанностей руководителя будет заниматься главный хранитель музея Светлана Лабутина.

ИСТОЧНИК KP.RU