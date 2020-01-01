Балкон загорелся в Барнауле из-за фейерверка

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:12:28+03:00

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В новогоднюю ночь в Барнауле произошел пожар в результате запуска фейерверка.

Как сообщает katun24.ru со ссылкой на собственный источник, возгорание произошло в доме №164 по улице Малахова. Примерно в 0.40 в квартире шестого подъезда загорелся балкон на втором этаже. Очевидцы рассказывают, что предположительно на него попал праздничный фейерверк.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Из людей в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, перед праздниками специалисты ведомства еще раз напоминали жителям края о том, как правильно следует выбирать пиротехнику и кто может ее использовать. В частности продавец должен по первому требованию предоставить сертификаты на свою продукцию. Также настоятельно рекомендуется использовать пиротехнику в соответствии с возрастом. К примеру, детям до 16 лет можно поджигать только хлопушки.

ИСТОЧНИК KP.RU