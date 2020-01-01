Инспекторы МЧС провели рейд по частному сектору Бийска

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:28:14+03:00

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Инспекторы государственного пожнадзора провели рейд по частному сектору Бийска, где рассказали о том, как правильно и безопасно пользоваться печным отоплением.

Рейд провели совместно со специалистами Управления по работе с населением администрации города Бийска. Дело в том, что за последнее время в Бийске произошло несколько случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли как взрослые, так и дети.

- Специалисты в очередной раз напомнили жителям частного сектора о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и вручили им памятки, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В частности запрещается самовольно устраивать в жилом доме временные печи кустарного производства и металлические печи, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности. Также категорически нельзя хранить рядом с источником тепла сгораемые материалы, топить углем, коксом и газом печи, которые не предназначены для этих видов топлива. Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, либо под присмотром детей. Запрещается перекаливать печи, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, выбрасывать не затушенную золу и угли рядом с деревянными строениями. И, конечно же, категорически запрещается использовать при растопке легковоспламеняющиеся жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU