250 бригад скорой помощи работают в Алтайском крае в новогодние выходные

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:24:26+03:00

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В новогодние и рождественские выходные в Алтайском крае будет работать стандартное количество бригад скорой медицинской помощи – 250 на весь регион.

- Служба «скорой» помощи в новогодние праздники будет работать в обычном режиме, то есть семь дней в неделю, 24 часа в сутки, - говорит Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Алтайского края. – Количество бригад также будет работать стандартное – 250 на весь Алтайский край.

Помимо этого, так как возможно увеличения числа вызовов, часть из них будет обрабатывать служба неотложной помощи из поликлиники. Однако эти бригады будут выезжать только к тем больным, где им не угрожает опасность и норма прибытия составляет два часа. На экстренные случаи как и прежде будут направлять только скорую. К тому же неотложка принимает вызовы только с 8 до 15 часов.

По прогнозам специалистов, в праздничные дни могут увеличиться вызовы к травмированным гражданам, а также к больным ОРВИ по причине сокращенного графика работы поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU