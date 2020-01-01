Барнаульский зоопарк приглашает на новогодний обед для животных

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:27:57+03:00

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Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» в среду, 1 января, приглашает на первое в этом году мероприятие – новогодний обед для животных.

Гостей зоопарка ждут в 13 часов.

- На новогодние каникулы мы приготовили звериные праздничные банкеты с развлекательной программой, которые состоятся 1 января, 4 января и 7 января, - говорят в зоопарке.

Стоимость входного билета с нового года - в соответствии с прейскурантом: взрослый 200 рублей, детский - 150, дети до трех лет могут посещать парк бесплатно.

Гости смогут не только увидеть своих любимчиков, но и понаблюдать за их праздничной трапезой: мясо, фрукты, овощи и многое другое. Все, что так любят животные.

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ИСТОЧНИК KP.RU