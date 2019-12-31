2019-12-31T13:05:16+03:00
Общество

Дискотека на площади Сахарова в Барнауле продлится до трех утра

Для барнаульцев и гостей города подготовили танцевальные и вокальные номера, конкурсы.
Иван ОЛЕКСЮК
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Петь, плясать и веселиться – вот, что нужно делать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь удачу на весь следующий год. Для горожан в Барнауле на главной концертной площадке - площади Сахарова – проведут дискотеку.

Как сообщается на официальном сайте города, танцевальная программа «Новогодний серпантин» от артистов театра-мастерской Михаила Тумашова (АГИК) начнется 1 января в час ночи и продлится до трех утра.

Для барнаульцев и гостей города подготовили танцевальные и вокальные номера, конкурсы. Организаторы праздника - администрация Железнодорожного района и Алтайский государственный институт культуры.

Тем временем, врио мэра Вячеслав Франк поздравил жителей с праздником:

- Наступающий 2020-й станет для Барнаула дважды юбилейным. В мае вместе со всей страной мы отметим 75-летие Великой Победы, в сентябре – 290-летие нашего любимого города. Продолжится реализация национальных проектов, направленных на улучшение внешнего облика столицы края и качества жизни горожан. Уверен, сплоченность и вера в собственные силы помогут нам решить самые сложные задачи, - публикует его слова администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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