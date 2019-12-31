1,5 тысячи полицейских будут охранять покой граждан на праздниках
В Алтайском крае на новогодних каникулах планируют провести более 1400 массовых мероприятий. Охраной порядка в это время будут заниматься почти полторы тысячи полицейских.
Как сообщает региональный полицейский главк, также планируется привлечь к охране порядка 500 народных дружинников.
- Особое внимание полицейские будут уделять охране мест проведения массовых гуляний и детских праздников. В круглосуточном режиме будут работать кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой служб, - пишет ведомство.
Обо всех чрезвычайных и нештатных ситуациях жителей просят незамедлительно сообщать по телефонам «02» («112» - с мобильного) либо звонить на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю – «128». Звонки также круглосуточно принимаются в УФСБ России по Алтайскому краю по телефону доверия 63-81-55.
ИСТОЧНИК KP.RU