2019-12-31T15:54:01+03:00
Общество

1,5 тысячи полицейских будут охранять покой граждан на праздниках

В круглосуточном режиме будут работать кинологи, гаишники и ППСники
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае на новогодних каникулах планируют провести более 1400 массовых мероприятий. Охраной порядка в это время будут заниматься почти полторы тысячи полицейских.

Как сообщает региональный полицейский главк, также планируется привлечь к охране порядка 500 народных дружинников.

- Особое внимание полицейские будут уделять охране мест проведения массовых гуляний и детских праздников. В круглосуточном режиме будут работать кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой служб, - пишет ведомство.

Обо всех чрезвычайных и нештатных ситуациях жителей просят незамедлительно сообщать по телефонам «02» («112» - с мобильного) либо звонить на «телефон доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю – «128». Звонки также круглосуточно принимаются в УФСБ России по Алтайскому краю по телефону доверия 63-81-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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