Барнаульца осудили за пользование чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-31T12:23:10+03:00

Он нашел ее на улице и решил оплатить свои покупки

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Житель Барнаула нашел на улице пластиковую банковскую карту и оплачивал с ее помощью покупки. Для использования карты при условии покупок на сумму меньше 1 тыс. рублей не требовалось вводить пин-код.

Хозяин обнаружил пропажу лишь когда с его счета списалась не маленькая сумма. И, конечно, сразу побеждал в полицию, писать заявление, надеясь, что стражи порядка сумеют вернуть его деньги.

- Преступными действиями подозреваемого потерпевшему причинен ущерб на сумму более девяти тысяч рублей, - сообщает помощник прокурора Ленинского района Елена Шуляк.

Когда фартового джентльмена удачи, нашедшего карту, прижали к стенке, тот согласился возместить убытки, но уголовное дело-то уже было заведено, и теперь его судимость никто не отменит. Кроме того, ему впаяли штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU