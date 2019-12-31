Алтайскую чиновницу будут судить за взятку в 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-31T10:00:35+03:00

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За получение миллионных взяток экс-специалист Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры пойдет под суд. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следователей, в период с сентября 2015 года по декабрь 2018 года женщина получала взятки за то, что не оформляла протоколов о нарушении сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В общей сложности за это время экс-специалист Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры присвоила себе больше 2,5 млн рублей.

Также известно, что обвиняемая полностью признала свою вину. Ей наложили арест на сумму около полутора миллионов рублей. К тому же, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU