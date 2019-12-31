Алтайским молодым спортсменам подарили винтовки и мишенные установки

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-31T08:14:34+03:00

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28 декабря на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха 2 состоялась «Новогодняя гонка» по биатлону среди спортсменов возрастной категории «MASTERS».

На старт индивидуальной гонки, вышли представители из городов Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Анжеро-Судженск, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай.

Соревнования в таком формате проводились впервые и стали тестовыми, перед проведением в марте 2020 г. Чемпионата России по биатлону на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха 2 возрастной категории «MASTERS». Победителями в своих возрастных категориях стали: Иван Лыжин (г. Барнаул); Лыков Андрей (Р.Алтай); Морозов Юрий (г. Новосибирск); Сергей Красный (г.Томск).

Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев, отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс.

Организаторы соревнований: Агрохолдинг «Гудвилл», АО «Курорт Белокуриха», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».

К слову, в преддверии Нового года и предстоящего спортивного сезона Союз биатлонистов России сделал подарок для «Детской школы биатлона» «Барнаульской федерации биатлона».

Юные биатлонисты Барнаула получили 40 мишенных установок и 10 дорогостоящих пневматических винтовок. Инвентарь поступил по программе помощи Союза биатлонистов России регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU