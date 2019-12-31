Алтайские синоптики спрогнозировали теплую новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-31T07:29:09+03:00

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Как сообщают в Алтайском гидрометцентре, в регион придет потепление. Будет идти небольшой снег, отмечены гололедные явления, метели, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5 - 10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -4… -9 градусов, по западу -14 градусов, небольшой снег, на дорогах местами сильная гололедица, ветер юго-западный, 5 - 10 метров в секунду.

В новогоднюю ночь в регионе похолодает до -7… -12 градусов, по северо-западу прогнозируют -19 градусов. В южных и восточных районах региона ожидается небольшой, местами умеренный снег, на дорогах местами сильная гололедица. Днем 1 января столбик термометра не опустится ниже -1… -6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4 - 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха ожидается -10… -12 градусов, умеренный снег, на дорогах местами сильная гололедица, ветер юго-западный, 4 - 9 метров в секунду. Днем будет -3… -5 градусов, небольшой снег, метель, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер усилится до 7 - 12 метров в секунду.

При метели в ГУ МЧС по Алтайскому краю советуют при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой, останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги, - советуют в ведомстве.

При сильном ветре переждите непогоду в здании. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU