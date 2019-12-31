В мэрии Барнаула рассказали, где пополнить транспортные карты в праздничные дни

СЕГОДНЯ 05:08 2019-12-31T05:08:15+03:00

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В праздничные выходные дни для удобства горожан специалисты МУП «Центртранс» Барнаула будут работать. Также мэрия опубликовала график работы киосков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты МУП «Центртранс» будут работать 3, 6 и 8 января с 8:00 до 16:30. По интересующим вопросам можно обратиться по адресу: пр-кт Ленина, 6 (кабинет 1) или по телефону: 71-78-20. Сегодня, 31 декабря, рабочий день организации сокращен на один час.

Пополнить транспортные карты можно также в киосках «Лига Пресс». 31 декабря они работают до 18:00, 1 января - с 12:00 до 19:00. Все адреса можно посмотреть на сайте мэрии. Со 2 января киоски ТС «Лига Пресс» работают в обычном режиме.

Кстати, пополнить карту можно и в почтовых отделениях. Во всех отделениях «Почта России» 31 декабря – сокращенный рабочий день, а 1, 2, 7 января - выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU