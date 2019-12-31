Акции алтайской компании «Модест» выставили на продажу
Власти Алтайского края выставили акции компании «Модест» на продажу. За предприятие по производству детского питания просят 63 млн рублей, пишет «Политсибру».
Управление имущественных отношений Алтайского края объявило конкурс, акции в ближайшее время будут проданы. Начальная цена всего лота составляет 63,696 млн рублей.
Принимать заявки начнут 9 января 2020 года, а завершится прием 4 февраля. 10 февраля определят участников конкурса, итоги подведут 12 февраля.
Одним из условий является сохранение не менее 73 рабочих мест. Также новый владелец не имеет права перепрофилировать цех детского питания.
Напомним, в начале ноября текущего года стало известно, что предприятие вошло в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы. Не исключено, что его купит Барнаульский молочный комбинат.
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ИСТОЧНИК KP.RU