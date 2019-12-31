Акции алтайской компании «Модест» выставили на продажу

СЕГОДНЯ 04:28 2019-12-31T04:28:14+03:00

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Власти Алтайского края выставили акции компании «Модест» на продажу. За предприятие по производству детского питания просят 63 млн рублей, пишет «Политсибру».

Управление имущественных отношений Алтайского края объявило конкурс, акции в ближайшее время будут проданы. Начальная цена всего лота составляет 63,696 млн рублей.

Принимать заявки начнут 9 января 2020 года, а завершится прием 4 февраля. 10 февраля определят участников конкурса, итоги подведут 12 февраля.

Одним из условий является сохранение не менее 73 рабочих мест. Также новый владелец не имеет права перепрофилировать цех детского питания.

Напомним, в начале ноября текущего года стало известно, что предприятие вошло в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы. Не исключено, что его купит Барнаульский молочный комбинат.

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ИСТОЧНИК KP.RU