В алтайских колониях в 2019 году провели более 3200 культурных мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-30T13:32:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В УФСИН России по Алтайскому краю подвели итоги проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко. Участие в видеоконференции приняли заместитель начальника УФСИН края полковник внутренней службы Олег Кытманов и начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными подполковник внутренней службы Денис Козырев.

Был заслушан ряд представителей территориальных органов ФСИН России. Они отчитались о проведении культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в учреждениях уголовно-исполнительной системы в текущем году.

Стоит отметить, что в учреждениях УИС Алтайского края в 2019 году проведено более 3200 культурно-массовых мероприятий, спартакиад соревнований и конкурсов, участие в которых приняли более 14600 осужденных. Около 3400 человек заняли призовые места и были поощренны. Из них 540 впоследствии освободились условно-досрочно, семеро провели ежегодный оплачиваемый отпуск за пределами исправительного учреждения, еще семи осужденным предоставлено право проживания за пределами колонии-поселения с семьями, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU