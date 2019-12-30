В Алтайском крае продали больше двух тонн просроченного сыра

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-30T12:05:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае компания «Сибирское подворье» выпускала некачественную продукцию. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, речь идет о просроченных молочных продуктах.

По данным ведомства, с 10 по 12 декабря компания изготовила партию плавленого сыра, используя просроченное сырье. А именно, сыр для плавления (годен до 21 ноября 2019 года), сыр «Обезжиренный» (годен до 11 октября−23 ноября 2019 года) и творог (годен до 5 ноября 2019 года).

Сырье использовали при производстве 3,4 тонны плавленого ломтевого сыра. На складе осталось 717 кг молочного продукта, остальное компания уже успела реализовать.

Также в холодильниках нашли 720 кг просроченного творога, который тоже могли бы использовать в качестве сырья. Вся испорченная продукция изъята и будет утилизирована. Оставшуюся просрочку на прилавках изымают из магазинов. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU