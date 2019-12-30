2019-12-30T10:40:35+03:00
Авто

В Алтайском крае сняли ограничения со всех трасс

Пока проезд есть везде
Анастасия Корягина
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Метель на ночной трассе. Фото: Руслан КопербаевМетель на ночной трассе. Фото: Руслан КопербаевФото: интернет-сообщества Barnaul 22
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В Алтайском крае открыты для проезда все региональные и федеральные трассы. Об этом сообщает «Алтайавтодор».

Утром ограничивали движение на автодороге К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан» в районе границы для грузового и пассажирского транспорта. Это было связано с отсутствием видимости из-за метели и снегопада.

Ограничения вводят для снижения рисков возникновения аварий. Водителей дальних рейсов и глав населенных пунктов оперативно оповещают о дорожной ситуации.

Для контроля обстановки задействованы оперативные группы гарнизонов МЧС. Работает телефон доверия - 8 (3852) 65-82-19. Обстановка находится на контроле.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефонам +7 (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.

По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Жителей края просят по возможности воздержаться от дальних поездок. На трассах дует ветер, местами порывы достигают 16 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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