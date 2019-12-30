Жительницу Барнаула будут судить за долги по алиментам на шестерых детей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-30T15:57:39+03:00

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В Барнауле будут судить женщину, которая не платит алименты на содержание шестерых детей. По мнению правоохранителей, она это делает без уважительных причин.

На основании решения Заринского районного суда женщина обязана ежемесячно выплачивать половину заработка или иного дохода на содержание трех сыновей и трех дочерей.

В связи с неоплатой алиментов ее уже привлекали к административной ответственности, но она должных выводов для себя не сделала, алименты платить не начала.

В связи с повторным совершением правонарушения дознаватель отдела УФССП России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Общая сумма невыплаченной задолженности составила более 539 тыс. рублей.

Женщине грозит наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU