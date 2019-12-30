2019-12-30T08:44:28+03:00
Общество

В Барнауле на площади Сахарова поставили пункт обогрева для гостей праздников

Каждый желающий может погреться и выпить горячего чая
Анастасия Корягина
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Пункт обогрева.Пункт обогрева.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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На на площади Сахарова в Барнауле открыли специальный пункт обогрева для гостей новогодних праздников. Надувной модуль развернули сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Каждый желающий может погреться и выпить горячего чая. Особый интерес палатка спасателей вызывает у наших маленьких сограждан», — рассказали в МЧС.

Возле пункта обогрева работает мобильный комплекс, на экране которого показывают видеоролики, которые посвящены профилактике происшествий в новогодние праздники.

Новогодний салют уже прогремел на площади Сахарова 28 декаюря. 31 декбря фейерверка не будет, но в новогоднюю ночь состоится концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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