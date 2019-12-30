Мобильный технопарк отправится в Заринск

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-30T08:50:01+03:00

Он станет опорным центром подготовки школьников по программам естественнонаучной и технической направленности

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В феврале в Зиринск прибудет мобильный технопарк. Его будут использовать подготовки школьников по программам естественнонаучной и технической направленности.

Как сообщает Одни из направлений – «VR/Промдизайн», «Гео/Аэро», «Робо/IT», «Хайтек».

«VR-квантум» представляет собой занятия с использованием виртуальной реальности, позволяя моделировать ситуации, максимально приближенные к действительности, просчитывать все возможные последствия и находить эффективные методы решений.

Квантум «Промдизайн» дает знания в области объемно-пространственного и графического проектирования, знакомит с передовым отечественным и зарубежным опытом художественного конструирования.

В «Геоквантуме» школьников научат собирать, анализировать и представлять пространственные данные для решения различных задач в транспорте и логистике, геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве и ЖКХ, археологии, землеустройстве, градостроительстве, обороне и безопасности, при ЧС и управлении территориями.

«Аэроквантум» откроет мир знаний по аэродинамике и конструированию беспилотных летательных аппаратов, по радиоэлектронике и схемотехнике, программированию микроконтроллеров, летной эксплуатации беспилотных авиационных систем.

«Робоквантум» совмещает в себе науку, технологии, инжиниринг, искусство и математику, направлен на конструирование и программирование роботов.

«IT-квантум» направлен на приобретение знаний в сфере информационных технологий, освоение перспективных направлений, таких как Интернет вещей (IoT), машинное обучение (ML), блокчейн, информационная безопасность, работая в команде с использованием кейс-технологий.

«Хайтэк-квантум» – это высокотехнологичная лаборатория прототипирования, оснащенная 3D-принтерами, станками с паяльным и другим оборудованием, способным изготовить любую деталь или устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU