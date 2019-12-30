Виктор Томенко назначил заместителя председателя алтайского правительства

СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-30T07:47:41+03:00

Это место прочили даже бывшему градоначальнику Барнаула Сергею Дугину

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Виктор Томенко назначил заместителя председателя правительства Алтайского края. Эту должность с 28 декабря стал замещать Александр Климин. До этого с октября 2018 года он был министром промышленности и энергетики Алтайского края.

Губернатор объявил о новом назначении на аппаратном совещании 30 декабря. Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ. Обязанности главы минпромэнерго в настоящее время исполняет замминистра Ольга Слученкова.

Должность «промышленного» вице-губернатора оставалась свободной больше года. Это место прочили даже бывшему градоначальнику Барнаула Сергею Дугину.

В правительстве края свободна должность «экономического» министра. Заместитель председателя правительства Алтайского края Павел Дитятев уволился 29 ноября. Бывший глава минэкономразвития Алтайского края назначен на должность заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU