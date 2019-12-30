2019-12-30T07:47:41+03:00
Политика

Виктор Томенко назначил заместителя председателя алтайского правительства

Это место прочили даже бывшему градоначальнику Барнаула Сергею Дугину
Анастасия Корягина
Поделиться:
Александр Климин.Александр Климин.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

Виктор Томенко назначил заместителя председателя правительства Алтайского края. Эту должность с 28 декабря стал замещать Александр Климин. До этого с октября 2018 года он был министром промышленности и энергетики Алтайского края.

Губернатор объявил о новом назначении на аппаратном совещании 30 декабря. Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ. Обязанности главы минпромэнерго в настоящее время исполняет замминистра Ольга Слученкова.

Должность «промышленного» вице-губернатора оставалась свободной больше года. Это место прочили даже бывшему градоначальнику Барнаула Сергею Дугину.

В правительстве края свободна должность «экономического» министра. Заместитель председателя правительства Алтайского края Павел Дитятев уволился 29 ноября. Бывший глава минэкономразвития Алтайского края назначен на должность заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы.

Читайте также:

Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев подал в отставку

По некоторым данным, его позвал за собой в Москву Владимир Притупов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский министр в костюме Деда Мороза поздравил детей в электричке
Алтай-Кокс помогает студентам в выборе престижной профессии
В Барнауле на площади Сахарова поставили пункт обогрева для гостей праздников
Мобильный технопарк отправится в Заринск
Виктор Томенко назначил заместителя председателя алтайского правительства
В Барнауле начала работать рождественская выставка-ярмарка
В Белокурихе решили, куда потратят 70 млн курортного сбора
Женщина из Алтайского края обокрала магазин ради продуктов к Новому году
53 тысячам жителей Алтайского края запретили выезжать за границу на Новый год
Алтайский губернатор стал лидером по ведению соцсетей благодаря коту
В Барнауле на ровном месте столкнулись троллейбус и легковушка
МЧС: в Алтайском крае ухудшится погода
Барнаульцев призывают не выкидывать свои ёлки, а сдать их на корм и топливо
На Алтае «черный лесоруб» уничтожил больше ста ёлок чужими руками
В Барнауле произошло первое серьезное ДТП на новой дороге
После морозных дней в Алтайский край пришло потепление
Пять человек отравились угарным газом в Бийске
У маршрутки оторвало колесо в Барнауле
В Барнауле из-за долга похитили человека