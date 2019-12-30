2019-12-30T07:37:36+03:00
Общество

В Барнауле начала работать рождественская выставка-ярмарка

На Ярмарке можно найти подарок на любой вкус
БОРЗОВ Денис
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В Барнауле открылась выставка-ярмарка «Рождественские традиции». На ней представлены работы ремесленников и народных умельцев. Всего в экспозиции красуются творения 19 мастеров. По словам организаторов, на ярмарке можно найти подарок на любой вкус.

Кроме новогодних презентов на выставке представлены тканые дорожки, лоскутные прихватки, панно и картины, палантины и валяные изделия, расписная деревянная и керамическая посуда, плетеные предметы интерьера и множество других ручных изделий.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, выставка-ярмарка «Рождественские традиции» будет работать в будние дни с 9.00 до 17.00 в Алтайском краевом Российско-Немецком доме по адресу ул. Гоголя, 44. Подобрать подарок для родных, друзей и близких на ней можно будет до 24 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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