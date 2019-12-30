Жителю Барнаула по ошибке насчитали 180 тысяч рублей за электроэнергию

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-30T15:17:11+03:00

С помощью прокуратуры он отсудил 160 тысяч обратно

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Прокуратура Железнодорожного района Барнаула помогла жителю частного дома взыскать плату за электроэнергию, завышенную в 10 раз. Ведомство проверило его заявление о неправомерных действиях «Барнаульской горэлектросети».

Выяснилось, что в 2019 году электрики проверяли прибор учета в доме барнаульца, и начислили ему плату более 180 тыс. рублей по показаниям счетчика. Собственник дома не согласился с этим и обжаловал действия энергоснабжающей организации в прокуратуру.

Оказалось, что прибор учета в жилом доме заявителя на момент снятия показаний был неисправным и учитывал расход электроэнергии в 800 раз больше фактического. Электриков это не смутило, и они начислили сумму, в 10 раз превышавшей плату по нормативу.

Прокурор Железнодорожного района Барнаула обратился в суд в интересах заявителя. В результате действия энергоснабжающей организации признали незаконными, а «Барнаульскую горэлектросеть» обязали сделать перерасчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU