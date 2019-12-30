В Белокурихе решили, куда потратят 70 млн курортного сбора

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-30T06:07:37+03:00

Только в 2019 году собрали более 50 млн рублей

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Общественный совет по контролю за расходованием курортного сбора решил, куда потратят собранные в 2018-2019 гдах средства в Белокурихе. В Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 70,6 млн рублей курортного сбора, в том числе в 2019 году – 52,3 млн рублей.

По информации администрации Белокурих, на эти деньги выполнили очередной этап обустройства прилегающих лесов к курортной зоне, начали благоустройство терренкуров, заменили и покрасили ограждения тротуаров и мостов, отремонтировали мосты вдоль гостевого маршрута, преобразили Ореховую аллею. В 2020 году установят освещение и малые архитектурные формы.

Кроме того, заключены контракты на сумму более 60 млн рублей по благоустройству существующей курортной инфраструктуры и созданию новых общественных пространств. В частности, появится комплексная многофункциональная площадка у санатория «Алтайский замок», включающая спортивные и детские площадки, зоны для отдыха.

Также средства будут направлены на благоустройство терренкуров «Белокуриха-Сибирь» и «Старая мельница», в том числе на установку беседок, освещения, обустройство санитарных зон, расчистку прилегающих лесов. Продолжится обустройство гостевого маршрута, будет установлена навигация по объектам курорта. Начнутся работы по проектированию центральной городской площадки по ул. Советской.

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ИСТОЧНИК KP.RU