53 тысячам жителей Алтайского края запретили выезжать за границу на Новый год

СЕГОДНЯ 04:18 2019-12-30T04:18:11+03:00

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Алтайские приставы вынесли более 160 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд жителей региона из России за 2019 год. Ограничение действует у более, чем 53 тысяч человек. Они не смогут выехать из страны на Новый год и Рождество.

Приставы призываеют граждан оплатить задолженность и напоминают, что не смогут моментально снять ограничения на выезд. К ближайшим праздникам должники уже не поспеют, а вот к следующим праздникам еще могут рассчитаться со своими долгами по штрафам, алиментам, коммукнальным платежам, судебным искам и так далее.

Узнать о задолженности и способах ее оплаты можно через сайт службы судебных приставов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Также можно скачать мобильное приложение ФССП, которые позволяет оплатить долг онлайн без личного визита к судебному приставу.

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ИСТОЧНИК KP.RU