2019-12-29T17:06:44+03:00
Общество

Алтайский губернатор стал лидером по ведению соцсетей благодаря коту

Виктор Томенко занял только четвертое место в рейтинге
Анастасия Корягина
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Телефон, соцсети.Телефон, соцсети.Фото: Анастасия Корягина
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Губернаторы двух Алтаев вошли в пятерку глав регионов Сибири по активности в социальных сетях. Аналитику проводило агентство «Федерал Пресс». Первое место занял глава Республики Алтай Олег Хорохордин, а губернатор Алтайского края Виктор Томенко расположился на четвертой строчке.

По мнению аналитиков агентства, оба чиновника стремятся быть ближе к народу. Виктора Томенко отметили за видеообращения, поздравления с днем рождения земляков и красивые фото Алтая. Число его подписчиков в Instagram достигло 50 тысяч человек.

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Виктор Томенко читает стихотворение.
2705 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако Томенко пожурили за то, что у него странички в Facebook, а его профили во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» заброшены. Это не позволило ему занять первое место.

А вот глава Республики Алтай Олег Хорохордин вышел в лидеры всего с 15 тысячами подписчиков в Instagram. Это получилось благодаря равномерному развитию всех площадок, самостоятельному ведению страниц и его коту Семену, который покорил составителей рейтинга.

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Олег Хорохордин с котом.
2040 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На третьем месте оказался глава Кемеровской области Сергей Цивилев со 128 тысячами подписчиков в Instagram, а второе занял губернатор Хакасии Валентин Коновалов (44 тыс. подписчиков).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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