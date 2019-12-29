Барнаульцев призывают не выкидывать свои ёлки, а сдать их на корм и топливо

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-29T12:29:01+03:00

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Барнаульцы могут не выкидывать свои живые новогодние елки, а сдать их для вторичного использования. Их направят на корм животным и в переработку на щепу. Организация «Мусора.Больше.Нет» устраивает экологическую акцию после праздников, сообщает сайт Алтайского края.

Пункты сбора будут работать 18 января с 11 до 13 часов по адресам:

- площадь Октября (со стороны проспекта Калинина);

- сквер у торгового центра «Гулливер парк» (проспект Красноармейский, 51а);

- площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 53);

- площадь Народная (улица Попова, 86);

- ЖК «Времена года» (на пересечении ул. Взлетной и Ускова);

- парковка у торгового центра «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).

Те, кто желает организовать точки сбора в своих дворах, могут попросить свою управляющую компанию присоединиться к акции. Подробности можно получить в группе организаторов в социальной сети.

Первая акция по сбору елей прошла в январе 2018 года — тогда барнаульцы сдали 420 деревьев. В 2019 году собрали уже 1970 елей.

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ИСТОЧНИК KP.RU