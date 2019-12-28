2019-12-28T17:21:59+03:00
Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в Бийске

К счастью, отравление было легкое и госпитализация не потребовалась
Анна СЕМИНА
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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Бийске. ЧП произошло в субботу, 28 декабря.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, среди пострадавших двое – это взрослые, а остальные – дети. К счастью, отравление оказалось легким и от госпитализации потерпевшие отказались. Как оказалось, причина случившегося - несвоевременно закрытая печная заслонка.

Однако не все подобные случае заканчивались благополучно. Так в ночь на 1 декабря в частном доме на улице Крайней в Бийске едва не угорела семья из четырех человек. Двоих взрослых осмотрели на месте и медицинская помощь им не потребовалась, а двоих детей госпитализировали.

Месяцем ранее, все в том же Бийске в гости к жительнице частного сектора, проживающей со взрослым сыном, пришли гости. Весь вечер у них было застолье, а на утро соседи обнаружили в доме тела пятерых человек, в том числе 15-летней девочки и десятилетнего мальчика. Еще двоих взрослых удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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