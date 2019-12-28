В Барнауле из-за долга похитили человека

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-28T15:45:17+03:00

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Четверо бийчан пойдут под суд за то что похитили человека и под угрозами требовали вернуть долг.

Как установило следствие, с января 2017 года житель наукограда несколько раз занимал своему приятелю. За год долг вырос до 240 тысяч рублей.

- Так как должник не рассчитывался и всячески уклонялся, обвиняемый решил похитить его, забрать деньги и автомобиль и распорядиться им по своему усмотрению, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На преступление он «подписал» еще двух друзей, которых попросил представиться покупателями на машину. Обманом они встретились с потерпевшим в Барнауле. Его связали скотчем и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги. Также они грозились отвезти его в Бийск и там держать в безлюдном месте.

Испугавшись, мужчина согласился на их условия. Его должны были отпустить после того, как он частично рассчитается. В тот момент, когда предполагаемые преступники ехали на оформление фиктивных документов, их задержали сотрудники полиции.

Уже во время разбирательства стало известно, что обвиняемые причастны к ряду грабежей торговых павильонов в Барнауле в мае 2017-го и октябре 2018-го. Общая сумма похищенных денег составила более 940 тысяч рублей.

В общей сложности за эти и ряд других преступлений под суд пойдут четыре жителя Бийска.

ИСТОЧНИК KP.RU